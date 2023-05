Geoffrey Hinton parla dei rischi dell’IA

2 Maggio 2023 – 16:45

Geoffrey Hinton ha rilasciato un’intervista al New York Times per evidenziare che i futuri modelli IA potrebbe essere un pericolo per l’umanità.

