Alto Calore Servizi: attacco ransomware da MedusaLocker

2 May 2023 – 16:27

Alto Calore Servizi ha confermato l’accesso al database, mentre gli autori dell’intrusione (MedusaLocker) chiedono un riscatto di 100.000 dollari.

The post Alto Calore Servizi: attacco ransomware da MedusaLocker appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico