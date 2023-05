SpaceX Starship: prossimo lancio entro due mesi

1 May 2023 – 16:20

Elon Musk ha fornito interessanti dettagli sul lancio dello Starship, spiegando i motivi per cui è stato attivato il sistema di terminazione del volo.

Fonte: Punto Informatico