Samsung Galaxy Z Fold5 e Google Pixel Fold: immagini

1 Maggio 2023 – 13:45

Due noti leaker hanno pubblicato i render e le immagini promozionali dei Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5 e Google Pixel Fold.

The post Samsung Galaxy Z Fold5 e Google Pixel Fold: immagini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico