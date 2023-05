Salario minimo, a che punto siamo in Unione europea e in Italia

1 Maggio 2023 – 9:20

Negli ultimi due anni il salario minimo è aumentato in quasi tutti i paesi europei e alcuni lo hanno introdotto per la prima volta. L’Italia è tra gli ultimi rimasti a non averlo, nonostante oltre 4 milioni di persone guadagnino meno di 9 euro l’ora

Fonte: Wired