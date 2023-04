L’IA non può lanciare un attacco nucleare

30 April 2023 – 18:57

Una proposta di legge presentata negli Stati Uniti vieta la creazione di sistemi che possano lanciare armi nucleari con l’intelligenza artificiale.

The post L’IA non può lanciare un attacco nucleare appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico