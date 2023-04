Lenovo Legion 5 Pro: hardware di altissimo livello scontato di 500€

30 April 2023 – 12:47

Il Lenovo Legion 5 Pro è un laptop da gaming con un hardware stratosferico e un prezzo di listino, che solo per oggi, scende di ben 500 euro.

The post Lenovo Legion 5 Pro: hardware di altissimo livello scontato di 500€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico