GPT4Free: OpenAI minaccia azioni legali

30 Aprile 2023 – 19:45

OpenAI ha chiesto allo studente che ha sviluppato GPT4Free di chiudere il repository su GitHub entro cinque giorni per evitare azioni legali.

The post GPT4Free: OpenAI minaccia azioni legali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico