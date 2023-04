Frode ai danni di Apple: ex dipendente in prigione

30 April 2023 – 16:22

Un ex dipendente è stato condannato a tre anni di prigione e al pagamento di oltre 17 milioni di dollari per aver commesso una frode ai danni di Apple.

