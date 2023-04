Canone Rai: ultimo giorno per chiedere l’esenzione

30 April 2023 – 10:00

Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno per richiedere l’esenzione totale del Canone Rai: vediamo cosa devi fare e il termine ultimo effettivo.

