ViperSoftX: nuova versione colpisce i password manager

29 Aprile 2023 – 19:45

Il famigerato info-stealer ViperSoftX è stato aggiornato per accedere ad un numero maggiore di crypto wallet e ai due noti password manager.

The post ViperSoftX: nuova versione colpisce i password manager appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico