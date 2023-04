Cina, i tardigradi hanno dato un grande assist alla ricerca militare

29 Aprile 2023 – 9:21

Un gene del microscopico invertebrato è stato inserito in cellule staminali embrionali umane, aumentando la resistenza alle radiazioni. È solo l’ultima di una serie di scoperte in campo militare per gli scienziati cinesi

Fonte: Wired