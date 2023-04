Stazione Spaziale: la Russia rimane fino al 2028

28 Aprile 2023 – 19:46

La NASA ha ricevuto conferma da Roscosmos che la Russia rimarrà sulla Stazione Spaziale Internazionale fino al 2028.

Fonte: Punto Informatico