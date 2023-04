Milan-Inter, semifinale di Champions, in chiaro su TV8

28 Aprile 2023 – 19:45

Sky ottiene i diritti per la trasmissione in chiaro su TV8 della semifinale di andata di Champions League del 10 maggio tra Milan e Inter.

