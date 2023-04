Digitale Terrestre, in arrivo nuovi canali dal 1 maggio via HbbTV

28 April 2023 – 13:09

La tecnologia HbbTV risulta sempre più usata dalle principali emittenti televisive nazionali: oltre alla nuova offerta tematica RAI HD, infatti, sul digitale terrestre a breve arriveranno altri canali e contenuti gratuiti sfruttando la medesima Hybrid Broadcast Broadband TV. Questa volta, ad aggiungersi alla lista di trasmissioni disponibili a costo zero in televisione, sono alcune offerte […]

