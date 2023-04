Cloud gaming: accordo tra Microsoft e Nware

28 Aprile 2023 – 13:45

Microsoft ha annunciato un accordo decennale con Nware che permette all’azienda spagnola di offrire titoli Xbox e Activision sulla piattaforma cloud.

