ChatGPT torna nuovamente online in Italia

28 Aprile 2023 – 22:45

OpenAI ha soddisfatto quasi tutte le richieste del Garante della privacy, quindi gli utenti italiani possono nuovamente accedere a ChatGPT.

