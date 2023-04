Caricatore USB-C 67 W con due porte a metà prezzo

28 April 2023 – 10:16

Due porte (USB-A, USB-C) e fino a 67 W per il caricatore di NOVOO in offerta oggi su Amazon alla metà rispetto al prezzo di listino.

The post Caricatore USB-C 67 W con due porte a metà prezzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico