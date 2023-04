Badge blu indesiderati, Twitter rischia denunce

27 April 2023 – 15:54

Twitter potrebbe essere denunciata per aver violato alcune leggi, in seguito all’assegnazione del badge blu agli utenti che non pagano l’abbonamento.

Fonte: Punto Informatico