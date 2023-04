Atomic: info-stealer per macOS venduto su Telegram

27 April 2023 – 19:10

Atomic è un nuovo info-stealer per macOS che può rubare password, cookie, numeri della carte di credito e le criptovalute dai wallet più popolari.

The post Atomic: info-stealer per macOS venduto su Telegram appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico