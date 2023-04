ASUS Chromebook CX1, che occasione: sconto -120€

27 April 2023 – 16:24

Forte sconto su ASUS Chromebook CX1: il notebook ChromeOS è proposto a prezzo stracciato su Amazon, un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

The post ASUS Chromebook CX1, che occasione: sconto -120€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico