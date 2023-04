Apple svela il numero di utenti degli App Store

27 Aprile 2023 – 19:45

Apple ha pubblicato il numero di utenti attivi mensili per gli app store iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e macOS, oltre a quelli di Books e Podcasts.

The post Apple svela il numero di utenti degli App Store appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico