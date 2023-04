Xiaomi 12: l’affare del giorno, in sconto di 500€

26 April 2023 – 10:29

Lo smartphone top di gamma Xiaomi 12, nella colorazione Blue, è protagonista di uno sconto pari al 56%: approfittane prima del sold out.

The post Xiaomi 12: l’affare del giorno, in sconto di 500€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico