TP-Link Archer AX21: vulnerabilità usata da Mirai

26 Aprile 2023 – 19:45

La botnet Mirai può sfruttare una vulnerabilità del router TP-Link Archer AX21, ma fortunatamente è stato rilasciato un nuovo firmware risolutivo.

The post TP-Link Archer AX21: vulnerabilità usata da Mirai appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico