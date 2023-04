Solo 19,99€ per la SSD di Lexar (fino al sold out)

26 April 2023 – 16:40

L’unità SSD da 240 GB della gamma Lexar NQ100 è proposta al suo prezzo minimo storico su Amazon grazie a uno sconto del 20% sul listino.

