Google migliora i Chromebook: nuove impostazioni per la privacy

26 April 2023 – 10:23

Google migliora l’esperienza su Chromebook introducendo nuovi controlli per l’accesso delle app a webcam e microfono.

The post Google migliora i Chromebook: nuove impostazioni per la privacy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico