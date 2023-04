ChatPDF, l’IA che permette di parlare con libri e documenti PDF

26 April 2023 – 16:30

ChatPDF è l’Intelligenza Artificiale che permette a un utente di parlare con un PDF, come se fosse un chatbot: ecco come funziona.

