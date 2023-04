ASUS F515: notebook W11 (15”, Intel) a prezzo stracciato

26 April 2023 – 10:05

Display da 15,6 pollici, processore Intel e sistema Windows 11 per questo notebook di ASUS protagonista su Amazon con un’offerta dedicata.

The post ASUS F515: notebook W11 (15”, Intel) a prezzo stracciato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico