VirusTotal: analisi del malware con Google Sec-PaLM

25 April 2023 – 12:52

VirusTotal integra l’intelligenza artificiale generativa (modello Sec-PaLM di Google) nella sua piattaforma per consentire l’analisi dei malware.

