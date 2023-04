SSD NVMe Portatile SanDisk Extreme 500GB: indistruttibile e oggi al MINIMO STORICO

25 Aprile 2023 – 1:45

Va al suo minimo storico il disco SSD SanDisk Extreme Pro, un modello performante e compatto da ben 500GB, oggi su Amazon al 43% di sconto.

Fonte: Punto Informatico