Snapchat My AI: molti utenti vogliono eliminarlo

25 April 2023 – 9:53

Dalle recensioni pubblicate nell’ultima settimana emergono chiaramente le critiche degli utenti verso My AI, il chatbot di Snapchat basato su GPT-3.5.

The post Snapchat My AI: molti utenti vogliono eliminarlo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico