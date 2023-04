macOS 14: ecco i nomi che Apple potrebbe dargli

25 Aprile 2023 – 13:45

Parker Ortolani ha pubblicato una lista di 15 possibili nomi per macOS 14 che sono stati registrati da Apple, ma ancora non sono stati usati.

The post macOS 14: ecco i nomi che Apple potrebbe dargli appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico