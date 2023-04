iPhone: Apple domina il mercato dei ricondizionati

25 April 2023 – 13:45

Nel 2022 le vendite degli iPhone ricondizionati sono aumentate del 16%, Apple ha raggiunto una quota del 49% e ora domina il mercato.

