iPadOS 17: ecco gli iPad che non si aggiorneranno

25 April 2023 – 10:19

A quanto pare, iPad Pro da 9,7 pollici e da 12,9 pollici di prima generazione e iPad di quinta generazione non supporteranno iPadOS 17.

