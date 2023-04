Apple: parziale vittoria in appello contro Epic Games

25 April 2023 – 15:47

La corte di appello conferma la sentenza di primo grado: Apple non è monopolista, ma dovrà consentire la pubblicità di sistemi di pagamento alternativi.

The post Apple: parziale vittoria in appello contro Epic Games appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico