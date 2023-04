Acer Chromebook 314: 110€ di risparmio per un laptop estremamente versatile

25 Aprile 2023 – 1:45

Processore Intel, schermo Full HD da 14 pollici e piattaforma Chrome OS per il laptop di Acer adatto a ogni esigenza, oggi in sconto.

The post Acer Chromebook 314: 110€ di risparmio per un laptop estremamente versatile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico