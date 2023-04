Stati Uniti: perché la cultura delle armi è così radicata nel paese?

24 April 2023 – 11:30

Una questione difficile da comprendere per noi stranieri. È una faccenda tutta americana, legata in parte alla storia unica di questo strano Paese. In fondo, è una discussione sull’ interpretazione linguistica del secondo emendamento

Fonte: Wired