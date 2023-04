Linus Torvald annuncia la disponibilità di Linux 6.3

24 April 2023 – 9:57

La nuova versione stabile del kernel è stata annunciata da Linus Torvalds ed è già disponibile: queste le novità principali di Linux 6.3.

The post Linus Torvald annuncia la disponibilità di Linux 6.3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico