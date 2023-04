Il Regno Unito vuole sviluppare il suo ChatGPT

24 April 2023 – 18:51

Il Regno Unito ha deciso di creare una task force per lo sviluppo di modelli IA che consentono al paese di ottenere la sovranità nel settore.

