Diritti calcio Serie A, nuovo bando 5 maggio per 5 stagioni

24 April 2023 – 13:25

Torna la “lotta” per i diritti TV legati al calcio: il prossimo 5 maggio 2023 la Lega Serie A pubblicherà il bando di gara per la nuova asta.

Fonte: Punto Informatico