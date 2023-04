Cina: testato Internet wireless a 300 Gbps, altro che 5G!

24 April 2023 – 7:35

La Cina ha condotto i test della connessione wireless ultraveloce a 300 Gbps: il 6G si sta avvicinando e il 5G sembra già vecchio.

The post Cina: testato Internet wireless a 300 Gbps, altro che 5G! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico