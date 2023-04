Chromebook durano troppo poco: “Creano pile di rifiuti elettronici”

24 April 2023 – 10:19

Report evidenzia la scarsa durabilità dei Chromebook: i laptop con ChromeOS diventano rapidamente una “pila di rifiuti elettronici”.

Fonte: Punto Informatico