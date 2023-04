Chromebook ASUS top di gamma: approfitta dello sconto

24 Aprile 2023 – 19:45

Sistema operativo ChromeOS e processore Intel Core di dodicesima generazione per ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip, oggi in offerta su Amazon.

Fonte: Punto Informatico