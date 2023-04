Agenzia delle Entrate: accesso con le credenziali CIE

24 April 2023 – 12:55

Quello dell’Agenzia delle Entrate è uno dei primi siti della Pubblica Amministrazione che consente l’accesso con le credenziali di livello 2 della CIE.

