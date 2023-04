Google DeepMind è la nuova azienda IA di Alphabet

23 April 2023 – 16:36

Google DeepMind è la nuova sussidiaria di Alphabet, nata dalla fusione di DeepMind e Google Brain, che si occuperà di intelligenza artificiale.

Fonte: Punto Informatico