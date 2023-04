EvilExtractor: nuovo info-stealer in circolazione

23 Aprile 2023 – 13:45

EvilExtractor è un nuovo info-stealer modulare, diffuso in Europa e USA, che può rubare diversi dati dal computer e distribuire anche un ransomware.

