SanDisk Ultrastar Portable SSD da 1TB: mai visto a un prezzo così basso (-59%)

22 April 2023 – 1:17

Il SanDisk Ultrastar Portable SSD è un ottimo dispositivo con la grande capacità di ben 1TB. Il prezzo su Amazon è davvero una bomba.

The post SanDisk Ultrastar Portable SSD da 1TB: mai visto a un prezzo così basso (-59%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico