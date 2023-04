Mini PC BMAX Micro: SoC Intel e 6/64GB a soli 94€

22 Aprile 2023 – 4:46

Il mini PC BMAX Micro con 6GB di RAM e 64GB di ROM va in offerta con un coupon da 35€, da applicare in fase d’acquisto su Amazon: solo 94,99€!

The post Mini PC BMAX Micro: SoC Intel e 6/64GB a soli 94€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico