Chip, cosa si sono dette Italia e Taiwan

22 Aprile 2023 – 15:20

Una delegazione del ministero delle Imprese e del made in Italy ha parlato di semiconduttori in maniera riservata a Taipei. Ma legare la fuoriuscita o meno del governo Meloni dai progetti con la Cina non incide sui calcoli dei colossi dell’isola

Fonte: Wired