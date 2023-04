Play ransomware: due tool per rubare i dati

21 Aprile 2023 – 19:46

Symantec hanno scoperto due tool usati dai cybercriminali per la scansione della rete e il furto di dati prima di installare il ransomware Play.

